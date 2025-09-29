San Siro oggi è il giorno del voto | la diretta da Palazzo Marino

Milano – In Consiglio comunale è il giorno decisivo per il futuro di San Siro: l'aula voterà la delibera che prevede la cessione del Meazza, e dell'area limitrofa, a Milan e Inter per 197 milioni di euro e il via libera al progetto del nuovo stadio voluto dalle due società. Il passaggio del provvedimento sembra essere appeso a un filo e il conteggio dei voti tra maggioranza e opposizione è febbrile. I numeri dicono che il centrosinistra può contare su 32 voti di partenza, mentre il centrodestra su 17. Il problema è che ci sono 8 dissidenti nelle file della maggioranza che sostiene la giunta Sala e se votassero compatti "no" alla delibera, allora la situazione potrebbe capovolgersi visto che in quel caso il centrodestra salirebbe a 25 voti e il centrosinistra si fermerebbe a 24. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro, oggi è il giorno del voto: la diretta da Palazzo Marino

