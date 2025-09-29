Milano – La partita San Siro finisce ancora prima di essere giocata. Il «sì» sembra a un passo, a meno di sorprese. Ma mezz’ora prima del Consiglio comunale, il risultato era ancora in pareggio: 24 sì (la dem Monica Romano alle 16.02 ha annunciato di votare a favore della delibera, mentre il capogruppo della lista Sala Marco Fumagalli era ancora «indeciso » ) dalla maggioranza di centrosinistra, 24 – teorici – «no» dall’opposizione di centrodestra. Favorevoli e (teorici) contrari alla delibera che prevede la vendita dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa, di proprietà comunale, a Milan e Inter per 197 milioni di euro e il via libera al progetto dei club di realizzare un nuovo stadio nell’area del Parco dei Capitani e del parcheggio e la parziale demolizione e poi rifunzionalizzazione del Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Siro, la lunga notte: tattiche e dietrofront. La vendita è a un passo: “Forza Italia salva Milano”