San Siro Inter voto decisivo in Consiglio Comunale | oggi è dentro o fuori per l’impianto meneghino

San Siro Inter, oggi giorno della svolta per il celebre stadio dei nerazzurri? Ecco cosa filtra sulla decisione finale del Consiglio Comunale. Il futuro di San Siro arriva oggi a un punto di svolta. In Consiglio Comunale si terrà infatti il voto che deciderà se autorizzare o meno la cessione dell’impianto a Inter e Milan, con la prospettiva di trasformare lo storico stadio in una nuova casa ristrutturata e modernizzata per i due club. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se il sì dovesse prevalere, l’operazione dovrà essere formalizzata entro il 10 novembre, data in cui scatterà il vincolo di tutela sul secondo anello. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, voto decisivo in Consiglio Comunale: oggi è dentro o fuori per l’impianto meneghino

In questa notizia si parla di: siro - inter

Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo

Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro: Inter e Milan non hanno fatto lavori per 25 mln dal 2019. Interventi previsti dai contratti mai realizzati. Ora dicono: l’Uefa l’ha bocciato, stadio vecchio (ma basta poco per l’ok). @gbarbacetto - X Vai su X

Destino di San Siro: ARRIVA UN ALTRO APPELLO DI MAROTTA "Confido nel buon senso della classe politica milanese", le parole del Presidente dell'Inter a 'Il Sole 24 Ore' ? Nella giornata di domani, infatti, verrà presa la decisione finale in merito alla v - facebook.com Vai su Facebook

A Palazzo Marino si decide sul nuovo San Siro con il voto sulla cessione dell'area a Milan e Inter per 197 milioni di euro - Il voto sulla vendita dell'area a Milan e Inter per 197 milioni, come da previsioni, è stato rimandato a oggi lunedì 29 settembre qu ... Lo riporta msn.com

San Siro, il giorno della verità: si decide sulla vendita a Inter e Milan. Mancano due sì - 30, infatti, il consiglio comunale di Milano si riunirà per votare in merito alla vendita di San Siro ai due club per 19 ... Secondo msn.com