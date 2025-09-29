San Siro Inter la nascita di un nuovo stadio | ecco le informazioni dettagliate ed i prezzi del progetto

San Siro Inter, il futuro della Scala del calcio: nuovi impianti e un investimento miliardario per il capoluogo lombardo! Tutte le info. MILANO, 29 settembre 2025 – Il futuro di San Siro sembra ormai segnato. Se la vendita dello stadio dovesse ricevere il via libera, l’impianto storico dedicato a Giuseppe Meazza vedrà la sua trasformazione radicale. La curva Sud rimarrà intatta, diventando un museo che racconterà la storia del leggendario stadio e dei campioni che l’hanno calcato, ma per il resto si procederà con l’abbattimento dell’attuale struttura per far posto a un nuovo, moderno stadio da 71. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, la nascita di un nuovo stadio: ecco le informazioni dettagliate ed i prezzi del progetto

In questa notizia si parla di: siro - inter

Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo

Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, Forza Italia non si opporrà alla delibera sulla vendita a Inter e Milan https://calcioefinanza.it/2025/09/29/consiglio-comunale-diretta-san-siro-vendita-voto/… - X Vai su X

Luce verde a San Siro, vicino il sì a Inter e Milan Lunedì Inter e Milan sapranno se potranno restare a Milano, e costruire nell’area di San Siro il loro nuovo stadio. Quel giorno, infatti, ci sarà il voto decisivo del Consiglio comunale. Ma il sì è a un passo. [ Repub - facebook.com Vai su Facebook

Nel 2019 l'inizio, su San Siro anni di discussioni - Tutto inizia nell'estate del 2019 quando i club presentano una proposta al sindaco Sala per la realizzazione di un nuovo stadio nell'area di San Siro, il cui destino è quello di essere abbattuto per ... Si legge su ansa.it

San Siro, il giorno decisivo: Forza Italia spiana la strada a Sala, non voterà contro la vendita a Milan e Inter - È atteso il voto del Consiglio comunale di Milano sulla delibera relativa alla vendita dello stadio a Inter e Milan, mentre fuori da Palazzo Marino citt ... ilfattoquotidiano.it scrive