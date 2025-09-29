San Siro Inter la maggioranza ha una strategia per raggiungere i quorum | oggi il voto decisivo!

Ecco cosa filtra. Oggi a Milano si scrive un capitolo cruciale per il futuro di San Siro. Il Consiglio comunale si riunisce per discutere e votare la delibera relativa alla cessione dello stadio e delle aree circostanti ai due club milanesi, Inter e Milan, che attendono con grande attenzione l’esito della seduta. Dopo i rinvii delle scorse settimane, il tema arriva finalmente a un punto di svolta che potrebbe incidere in maniera significativa sulle strategie di entrambe le società. Secondo quanto riportato dal Corriere di Milano, la maggioranza ha predisposto una strategia per evitare nuove interruzioni: per rendere valida la seduta di oggi, sarà sufficiente la presenza di 15 consiglieri in Aula, contro i 25 richiesti in precedenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, la maggioranza ha una strategia per raggiungere i quorum: oggi il voto decisivo!

In questa notizia si parla di: siro - inter

Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo

Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro: Inter e Milan non hanno fatto lavori per 25 mln dal 2019. Interventi previsti dai contratti mai realizzati. Ora dicono: l’Uefa l’ha bocciato, stadio vecchio (ma basta poco per l’ok). @gbarbacetto - X Vai su X

Destino di San Siro: ARRIVA UN ALTRO APPELLO DI MAROTTA "Confido nel buon senso della classe politica milanese", le parole del Presidente dell'Inter a 'Il Sole 24 Ore' ? Nella giornata di domani, infatti, verrà presa la decisione finale in merito alla v - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, il giorno del giudizio: cosa succede se passa il "sì" e cosa se passa il "no". San Donato, ricorsi e... Gli scenari - Milan e Inter incrociano le dita, le possibilità che sia approvata la vendita dello stadio e delle aree circostanti sono in aumento. Lo riporta gazzetta.it

Cessione San Siro, oggi il voto in Consiglio Comunale: regole, quorum e i numeri necessari - Oggi è una giornata decisiva per il nuovo San Siro che Milan e Inter vogliono costruire insieme: il Consiglio Comunale si rinunirà infatti oggi pomeriggio a partire dalle 16. Come scrive milannews.it