San Siro in arrivo il verdetto del Consiglio comunale | anche col sì resta questo problema

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. La seduta odierna del Consiglio Comunale di Milano si preannuncia come un momento cruciale per il futuro di San Siro e della vendita dello stadio alle due milanesi, Inter e Milan. Ieri, il futuro dell’impianto storico della città è stato oggetto di discussione politica, con l’assemblea comunale chiamata a votare l’approvazione della vendita. Con l’offerta dei club che scade domani, la decisione di oggi potrebbe segnare una tappa decisiva nel processo che porterà alla costruzione del nuovo stadio secondo Tuttosport. 🔗 Leggi su Internews24.com

