San Siro il giorno del giudizio | seduta a oltranza per la vendita Servono 25 voti il centrosinistra per ora ne ha 23
Milano – Chiamatelo, se volete, il giorno del giudizio. Sì o no. Non si torna indietro. Oggi pomeriggio, in Consiglio comunale, inizia l’ultima seduta, ad oltranza, del Consiglio comunale per l’approvazione o la bocciatura della delibera che prevede la cessione dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa a Milan e Inter per 197 milioni di euro. Non solo. Il provvedimento della Giunta al vaglio dell’aula contiene il via libera al progetto dei club, che vogliono realizzare un nuovo impianto dove ora ci sono il Parco dei Capitani e il parcheggio e demolire in buona parte e rifunzionalizzare il Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Luce verde a San Siro, vicino il sì a Inter e Milan Lunedì Inter e Milan sapranno se potranno restare a Milano, e costruire nell'area di San Siro il loro nuovo stadio. Quel giorno, infatti, ci sarà il voto decisivo del Consiglio comunale. Ma il sì è a un passo.
San Siro, è il giorno della delibera in giunta: Comune, Milan e Inter aspettano il primo sì. E da Forza Italia in Consiglio...
San Siro, il giorno più lungo: il centrodestra rimane compatto sul «no». I ritocchi alla delibera per convincere gli indecisi della maggioranza - La giunta spera che gli emendamenti possano convincere almeno gli indecisi nel centrosinistra, a cui è appeso il destino di San Siro. milano.corriere.it scrive
San Siro, domani giorno decisivo: l’appello di Marotta - Domani sarà un giorno decisivo per la città di Milano ma per tutto lo sport italiano: la cessione o meno di San Siro. Da spaziointer.it