Milano – Chiamatelo, se volete, il giorno del giudizio. Sì o no. Non si torna indietro. Oggi pomeriggio, in Consiglio comunale, inizia l’ultima seduta, ad oltranza, del Consiglio comunale per l’approvazione o la bocciatura della delibera che prevede la cessione dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa a Milan e Inter per 197 milioni di euro. Non solo. Il provvedimento della Giunta al vaglio dell’aula contiene il via libera al progetto dei club, che vogliono realizzare un nuovo impianto dove ora ci sono il Parco dei Capitani e il parcheggio e demolire in buona parte e rifunzionalizzare il Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

San Siro, il giorno del giudizio: seduta a oltranza per la vendita. Servono 25 voti, il centrosinistra per ora ne ha 23