San Siro il giorno decisivo | Forza Italia spiana la strada a Sala non voterà contro la vendita a Milan e Inter

Oggi si decide il futuro dello stadio San Siro. È atteso il voto del Consiglio comunale di Milano sulla delibera relativa alla vendita dello stadio a Inter e Milan, mentre fuori da Palazzo Marino cittadini e organizzazioni protestano contro l’abbattimento dello storico Meazza per fare spazio all’ operazione immobiliare dei fondi americani che oggi possiedono i due club. Giovedì scorso era già cominciato il dibattito sulla delibera, ma in quell’occasione era stato fatto mancare il numero legale: un escamotage per trasformare in “seconda convocazione” la seduta di oggi, 29 settembre. Ha funzionato: il traguardo per Inter e Milan sembra adesso vicinissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

