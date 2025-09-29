San Siro i comitati non si arrendono | Lo stadio non si svende
Milano – “Il futuro della città non si svende”. Davanti agli occhi, lo stadio di San Siro. Attorno, il verde del parco dei Capitani in via Tesi o. Non mollano, i comitati e i singoli cittadini che da anni chiedono di non cedere il Meazza alle squadre: in 200 si sono ritrovati ieri in mezzo al verde con cartelli e striscioni di protesta all’evento promosso dal Coordinamento tutela parco ovest. E oggi, giornata decisiva, quella della seduta a oltranza a Palazzo Marino che culminerà con la messa in votazione della delibera sulla vendita, si faranno sentire ancora di più. “Saremo in piazza Scala dalle 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
