San Siro Forza Italia si astiene dal voto | il motivo e cosa cambia
San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. La giornata odierna segna un capitolo cruciale per il futuro di San Siro e la possibile vendita del leggendario stadio a Inter e Milan. Il Consiglio Comunale di Milano è iniziato con una lunga maratona di discussione sulla delibera che riguarda la riqualificazione dell’area di San Siro, con un impegno che potrebbe durare diverse ore. Mentre la politica milanese è chiamata a prendere una posizione definitiva sulla vendita, Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia in Lombardia, ha annunciato l’intenzione del suo gruppo di astenersi dalla votazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
