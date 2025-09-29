San Siro filtra ottimismo sulla delibera | emerge questa sensazione

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Oggi è il giorno cruciale per il futuro di San Siro. Il Consiglio Comunale di Milano si riunirà per discutere e votare sulla delibera che potrebbe sancire la cessione dello stadio storico a Inter e Milan. Questo incontro si preannuncia come una vera maratona politica, con l’obiettivo di decidere se le due squadre potranno finalmente ottenere il via libera per il nuovo stadio. Secondo le ultime notizie riportate da Silvia Vallini, inviata di Sky a Palazzo Marino, ci sono segnali positivi per il passaggio della delibera, sebbene le discussioni siano tutt’altro che scontate. 🔗 Leggi su Internews24.com

