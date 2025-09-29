San Siro approvate le cifre per l’affitto del 2025 | quanto dovrà pagare l’Inter

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. L’attesa per il voto definitivo da parte del Consiglio Comunale di Milano si fa sempre più intensa, poiché la giunta della città è chiamata a prendere una decisione cruciale sulle sorti del leggendario stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Dopo la firma della convenzione nei giorni scorsi tra il Comune di Milano e le due squadre di calcio, Inter e Milan, si è iniziato a parlare dei costi che i due club dovranno sostenere per l’affitto dell’impianto, a partire dall’anno 2025. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, approvate le cifre per l’affitto del 2025: quanto dovrà pagare l’Inter

In questa notizia si parla di: siro - approvate

San Siro, i costi dell’affitto: le cifre approvate dal Comune di Milano per il 2025 - X Vai su X

San Siro, il giorno del giudizio: cosa succede se passa il "sì" e cosa se passa il "no". San Donato, ricorsi e... Gli scenari - Milan e Inter incrociano le dita, le possibilità che sia approvata la vendita dello stadio e delle aree circostanti sono in aumento. Da msn.com

San Siro a Inter e Milan: le cifre e le clausole che blindano l’accordo - San Siro a Inter e Milan: le cifre e le clausole che blindano l’accordo: la giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera Dopo mesi di trattative e dibattiti, arriva la svolta storica per il fu ... Riporta calcionews24.com