San Sebastiano di Antonio de Saliba entra nella collezione del Museo Accascina
Il "San Sebastiano" del pittore italiano Antonio de Saliba entra a far parte della collezione permanente del Museo Accascina di Messina. L’opera sarà mostrata al pubblico, con ingresso libero, giovedì 2 ottobre alle 17. Tale acquisizione, avvenuta al costo di 100 mila euro, si è resa possibile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: sebastiano - antonio
"San Sebastiano" di Antonio de Saliba entra nella collezione del Museo Accascina https://ift.tt/Lrhkoif https://ift.tt/sgmtzS8 - X Vai su X
A te che hai reso possibile il sogno. Sei diventata La Nonnè di tutto il regno di Sghisghigno. La nonna di tutti noi. Giovani e vecchi. Abbracciamo i tuoi stupendi figli Sebastiano, Antonio e Angela. Tutta la Film Found Family ti abbraccia fortissimo. Buon viaggio - facebook.com Vai su Facebook
Il San Sebastiano di Saliba acquistato dalla Regione Sicilia - Il San Sebastiano del pittore italiano Antonio de Saliba entra a far parte della collezione permanente del museo Accascina di Messina. Lo riporta ansa.it
Il San Sebastiano di Antonio de Saliba acquisito dal Museo Accascina di Messina - Il dipinto della scuola di Antonello da Messina farà parte della collezione permanente grazie al diritto di prelazione esercitato dall'Assessorato regionale ai Beni culturali. rainews.it scrive