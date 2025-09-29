San Sebastiano di Antonio de Saliba entra nella collezione del Museo Accascina

Il "San Sebastiano" del pittore italiano Antonio de Saliba entra a far parte della collezione permanente del Museo Accascina di Messina. L’opera sarà mostrata al pubblico, con ingresso libero, giovedì 2 ottobre alle 17. Tale acquisizione, avvenuta al costo di 100 mila euro, si è resa possibile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

