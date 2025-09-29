San Salvo adorazione eucaristica nel giorno degli Angeli Custodi

Giovedì 2 ottobre, alle ore 21, la parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di San Salvo, guidata dal parroco don Gianluca Catania, ospiterà una serata di adorazione eucaristica in occasione della memoria liturgica dei Santi Angeli Custodi. L’iniziativa, promossa dal Cenacolo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

