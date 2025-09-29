San Salvo adorazione eucaristica nel giorno degli Angeli Custodi
Giovedì 2 ottobre, alle ore 21, la parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di San Salvo, guidata dal parroco don Gianluca Catania, ospiterà una serata di adorazione eucaristica in occasione della memoria liturgica dei Santi Angeli Custodi. L’iniziativa, promossa dal Cenacolo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: salvo - adorazione
La plurintenzionale di venerdì 26 settembre è anticipata a giovedi 25 settembre alle ore 18.30 a Cristo Salvatore dopo l'adorazione eucaristica delle 17 - facebook.com Vai su Facebook
SPQR: "Tra i Romani, la vera essenza della vita religiosa dei legionari è l'adorazione degli stendardi; a essi si prestano i giuramenti, e sono considerati più di tutte le altre divinità" (Tertulliano) - X Vai su X
San Salvo, adorazione eucaristica nel giorno degli Angeli Custodi - Giovedì 2 ottobre, alle ore 21, la parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di San Salvo, guidata dal parroco don Gianluca Catania, ospiterà una serata di adorazione eucaristica in ... Da chietitoday.it
Diocesi: Prato, mercoledì adorazione eucaristica in riparazione del furto sacrilego delle ostie consacrate in basilica di San Vincenzo e Santa Caterina de’ Ricci - Una adorazione eucaristica in segno di riparazione del furto sacrilego delle ostie consacrate. agensir.it scrive