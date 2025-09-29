San Miniato | dalla Regione arrivano 800mila per la riqualificazione del ' Prato del Duomo'

La Giunta regionale ha dato il via libera allo schema di accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di San Miniato relativo al finanziamento di 800mila euro per lavori di riqualificazione del ‘Prato del Duomo’. Le risorse per l’attuazione dell’accordo sono stanziate sul bilancio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it