San Miniato | dalla Regione arrivano 800mila per la riqualificazione del ' Prato del Duomo'

Pisatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale ha dato il via libera allo schema di accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di San Miniato relativo al finanziamento di 800mila euro per lavori di riqualificazione del ‘Prato del Duomo’. Le risorse per l’attuazione dell’accordo sono stanziate sul bilancio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: miniato - regione

san miniato regione arrivanoSan Miniato, pronti 800mila euro dalla Regione per riqualificare il Prato del Duomo - La Giunta regionale ha dato il via libera allo schema di accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di San Miniato (Pisa), relativo al ... Come scrive gonews.it

Nuova piazza del Duomo a San Miniato. Ecco i fondi dalla Regione - Fondazione Crsm e Credit Agricole Italia hanno regalato il progetto al Comune San Miniato (Pisa), 16 dicembre 2024 – Il ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: San Miniato Regione Arrivano