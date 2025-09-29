San Michele la festa della Polizia | tra celebrazioni sicurezza e le pizze inclusive di PizzAut

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accoglienza, inclusione e sicurezza. La Polizia di Stato celebra oggi San Michele Arcangelo, suo Patrono, con una giornata di eventi che intrecciano liturgia, musica, memoria e inclusione. Una festa nazionale che, da Roma alle province, tiene insieme cerimonie solenni e momenti di prossimità, con un finale affidato alle pizze speciali dei ragazzi di PizzAut. La mattinata si è aperta con la Messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore, celebrata dal cardinale Rolandas Makrickas e alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. Un rito che ha rinnovato il legame con la Gendarmeria Vaticana, sotto la comune protezione di San Michele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

