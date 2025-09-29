San Michele chiude la fiera con numeri record Finale con l’expò delle attrezzature agricole

Volge al termine la fiera di San Michele a Castelnovo Monti, che oggi propone dalle 9 l’apertura della mostra mercato dei bovini e dell’esposizione di attrezzature agricole, industriali e prodotti zootecnici, in piazza Gramsci attività produttive e degustazioni enogastronomiche, la festa del pane e dei prodotti dell’Appennino nell’ambito di una iniziativa con finalità solidali per una raccolta fondi a scopo benefico promossa da Cna, torte casalinghe, la pesca col tradizionale Gioco dei tappi a cura della Croce verde. In piazza Peretti dalle 10 tornano in scena i giochi di una volta, il triciclo Grillo, oltre a stand e animazioni per bambini, ragazzi e famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

