San Michele Arcangelo | premiati i poliziotti meritevoli

La celebrazione di San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato è stata oggi 29 settembre anche l'occasione per la consegna di ricompense per gli agenti che si sono distinti in importanti operazioni di polizia. Prima si è celebrata la santa messa celebrata dal questore Cluadio Cipolla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Arcangelo Michele il suo nome vuol dire: Chi è come Dio?

POMARICO, da domani, 28 settembre San Michele Arcangelo veglierà dal Palazzo Marchesale Inaugurazione dell'installazione "Io ti guardo", un'opera che unisce fede, identità e memoria nel cuore della comunità. Domani, 28 settembre, alle ore 21:00 il Pa

Varese celebra San Michele Arcangelo, premiati gli agenti della Polizia di Stato - In Questura consegnati i riconoscimenti a uomini e donne distintisi in indagini e operazioni sul territorio; a Casbeno la Santa Messa con autorità civili, militari e religiose ... Scrive varesenews.it

La polizia di Stato, ad Asti, celebra San Michele: premiati gli agenti meritevoli - Messa al Santuario del Portone con il vescovo Prastaro e cerimonia in Questura per la consegna delle onorificenze ... Segnala lavocediasti.it