San Michele Arcangelo messa al duomo di Terni per il patrono della polizia di Stato

Il duomo di Terni oggi, 29 settembre, ha accolto le celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato, con una santa messa presieduta dal vescovo di Terni-Narni-Amelia, monsignor Francesco Antonio Soddu.Alla solenne celebrazione hanno preso parte il sottosegretario.

Dieci anni di impegno per una festa che ti riporta a casa: San Michele Arcangelo

Montemesola celebra San Michele Arcangelo: la Polizia di Stato e i Fucilieri dell’Aria scortano il simulacro

Sagra San Michele Arcangelo a Vaccarino

POMARICO, da domani, 28 settembre San Michele Arcangelo veglierà dal Palazzo Marchesale Inaugurazione dell'installazione "Io ti guardo", un'opera che unisce fede, identità e memoria nel cuore della comunità. Domani, 28 settembre, alle ore 21:00 il Pa

Festa della Polizia di Stato di San Michele Arcangelo, a Napoli don Mimmo Battaglia celebra la messa - La Festa di San Michele della Polizia di Stato nella Chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli: messa celebrata da don Mimmo Battaglia ...

Nella chiesa di Don Diana la messa per San Michele Arcangelo - Si è svolta nella Chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe (Caserta), dove Don Peppe Diana era parroco e fu ucciso 31 anni fa, la Santa Messa in occasione della festività di San Michele Arcang ...