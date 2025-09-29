San Michele Arcangelo la polizia festeggia il santo patrono | santa messa e donazione sangue

Brindisireport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN PIETRO VERNOTICO - Nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, presso la Chiesa dei Santi Angeli Custodi di San Pietro Vernotico si è svolta la solenne celebrazione eucaristica in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, presieduta dall’arcivescovo metropolita di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: michele - arcangelo

Dieci anni di impegno per una festa che ti riporta a casa: San Michele Arcangelo

Montemesola celebra San Michele Arcangelo: la Polizia di Stato e i Fucilieri dell’Aria scortano il simulacro

Sagra San Michele Arcangelo a Vaccarino

san michele arcangelo poliziaSan Michele, la festa della Polizia: tra celebrazioni, sicurezza e le pizze inclusive di PizzAut - La Polizia di Stato celebra oggi San Michele Arcangelo, suo Patrono, con una giornata di eventi che intrecciano ... ilfattoquotidiano.it scrive

san michele arcangelo poliziaMilano celebra San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia - Milano ha celebrato San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, con una Messa nella Basilica di Sant'Ambrogio officiata da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, e dal cappel ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: San Michele Arcangelo Polizia