San Michele Arcangelo la Polizia di Stato celebra il suo patrono Tutti gli appuntamenti
Ricorre oggi la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, celebrata a Roma, a livello nazionale, e in tutte le province. La giornata si è aperta alle 9.00 con la Santa Messa nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, di Suor Raffaella Petrini Presidente del Governatorato dello Stato Città del Vaticano e del Comandante del Corpo della Gendarmeria vaticana Gianluca Gauzzi Broccoletti. La messa è stata officiata dal Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e concelebrata dal Coordinatore Nazionale dei Cappellani della Polizia di Stato Don Luigi Trapelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dieci anni di impegno per una festa che ti riporta a casa: San Michele Arcangelo
Montemesola celebra San Michele Arcangelo: la Polizia di Stato e i Fucilieri dell’Aria scortano il simulacro
Sagra San Michele Arcangelo a Vaccarino
POMARICO, da domani, 28 settembre San Michele Arcangelo veglierà dal Palazzo Marchesale Inaugurazione dell'installazione "Io ti guardo", un'opera che unisce fede, identità e memoria nel cuore della comunità. Domani, 28 settembre, alle ore 21:00 il Pa
San Michele Arcangelo, festa della Polizia a Vibo (FOTO) - Tra omaggi al Patrono, Messa solenne e momenti di incontro con le famiglie, celebrato il proprio Patrono nel segno del dovere, del coraggio e della vicinanza ai cittadini
San Michele, la festa della Polizia: tra celebrazioni, sicurezza e le pizze inclusive di PizzAut - La Polizia di Stato celebra oggi San Michele Arcangelo, suo Patrono, con una giornata di eventi che intrecciano