Ricorre oggi la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, celebrata a Roma, a livello nazionale, e in tutte le province. La giornata si è aperta alle 9.00 con la Santa Messa nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, di Suor Raffaella Petrini Presidente del Governatorato dello Stato Città del Vaticano e del Comandante del Corpo della Gendarmeria vaticana Gianluca Gauzzi Broccoletti. La messa è stata officiata dal Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e concelebrata dal Coordinatore Nazionale dei Cappellani della Polizia di Stato Don Luigi Trapelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - San Michele Arcangelo, la Polizia di Stato celebra il suo patrono. Tutti gli appuntamenti