San Michele Arcangelo | Il Santo Guerriero Celebrato il 29 Settembre

San Michele Arcangelo è una delle figure più venerate nella tradizione cristiana, conosciuto come il capo delle milizie celesti e il difensore della fede. La sua festa si celebra il 29 settembre, giorno in cui i fedeli di tutto il mondo si riuniscono per onorare il suo coraggio e la sua devozione a Dio. San Michele è menzionato diverse volte nella Bibbia, in particolare nel libro dell'Apocalisse, dove viene descritto come il condottiero degli angeli che combattono contro le forze del male. È anche considerato il patrono dei soldati, dei paracadutisti e della polizia, simbolo di protezione e giustizia.

