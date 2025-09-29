San Leo crollo e rinascita La rupe è stata consolidata e il borgo-gioiello riparte

San Leo (Rimini), 29 settembre 2025 – C’è un’Italia che resiste, e che anzi riparte proprio da dove sembrava non ci fosse più nulla da fare. Case vuote, serrande abbassate, servizi che scompaiono: un copione che negli ultimi decenni ha segnato tante comunità dell’entroterra. Ma c’è anche un’altra faccia della medaglia, fatta di idee nuove, di cittadini che non si arrendono e che decidono di investire energie, tempo e cuore. È quello che è accaduto a San Leo, dove all’ombra dell’iconica fortezza ha preso forma Fer-Menti Leontine, la prima cooperativa di comunità della provincia di Rimini. Nata da un gruppo di cittadini, la cooperativa conta oggi un centinaio di soci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

