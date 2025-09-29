San Giuseppe Vesuviano | sorpreso con la droga Arrestato un 45enne dalla Polizia di Stato

Sequestrati hashish, marijuana e materiale per il confezionamento: l’uomo è stato fermato dagli agenti mentre tentava di eludere un controllo di polizia.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne di San Giuseppe Vesuviano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ungaretti, all’angolo con piazza Mercato, hanno notato un motoveicolo in sosta con un uomo a bordo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it