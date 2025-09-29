San Giovanni Teatino il Comune aderisce alla Giornata del Dono e annuncia la Camminata Inclusiva
Il Comune di San Giovanni Teatino parteciperà alla Giornata del Dono e annuncia la quarta edizione della Camminata Inclusiva, in programma domenica 12 ottobre. L’iniziativa, promossa dalla consigliera delegata all’inclusione Sabrina Gentile con il supporto del vicesindaco Ezio Chiacchiaretta e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: giovanni - teatino
A San Giovanni Teatino c'è la prima festa della trebbiatura
San Giovanni Teatino, partono i lavori in diverse strade del territorio comunale: l'elenco completo
Marinucci: A San Giovanni Teatino nuovo polo sanitario unificato grazie a fondi europei e regionali
La Voce Di San Giovanni Teatino - facebook.com Vai su Facebook
Borse di studio per studenti meritevoli residenti a San Giovanni Teatino - Borse di studio per studenti meritevoli residenti a San Giovanni Teatino ma che non frequentano le scuole comunali: è quanto prevede il Comune con un avviso pubblico rivolto agli studenti che hanno ... Secondo chietitoday.it
San Giovanni Teatino, Referendum 8 e 9 giugno 2025. Disponibilità componente di seggio - San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dell’Interno con circolare n. Come scrive abruzzonews24.com