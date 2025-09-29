San Giovanni Incarico le vie del vino 2025
Sabato 4 ottobre 2025 San Giovanni Incarico ospita la nuova edizione de “Le Vie del Vino”, la manifestazione enogastronomica che trasforma il centro storico in un percorso di sapori, musica e tradizione. Organizzata dall’associazione La Rosa dei Venti con il patrocinio del Comune, l’iniziativa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Tragedia a Torre Le Nocelle, oggi l’incarico per l’autopsia di Giovanni De Luca
San Giovanni Incarico, il Maresciallo Giuseppe Di Stefano nuovo comandante della stazione carabinieri
Santa Maria Terni, incarico internazionale per il professor Giovanni Luca: nuovo ordinario al Morsani College of Medicine in Florida
? SENZA ASSISTENTE SOCIALE Oggi 24 settembre si è concluso l’incarico come assistente sociale presso il Comune Lurano del Dr. Giovanni Olivieri. Lo ringraziamo per il prezioso lavoro svolto in questi ultimi trenta mesi a vantaggio e per il bene delle fa - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni Incarico, finiscono con l'auto nel canale di scolo: miracolati cinque giovani - Alle ore 00:15 circa del 17 maggio 2025, nel territorio del comune di San Giovanni Incarico, lungo la Strada Provinciale 257, in prossimità di via Colletronco, si è verificato un grave incidente ... Da ilmessaggero.it