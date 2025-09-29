San Giacomo piange Guido Battistella | Ha insegnato a tutti
La Contrada di San Giacomo e il mondo del Palio piangono la scomparsa di Guido Battistella. Tra la notte di sabato e domenica, si è spento all’età di 63 anni, lasciando la moglie Silvia e la figlia Chiara, uno tra volontari più conosciuti, per presenza, passione, un contradaiolo che ha vestito tutti i ‘ruoli’, insegnando la storia anche ai più giovani. Così il presidente della Contrada di San Giacomo Giannantonio Braghiroli: "Guido è il ‘prototipo’ del contradaiolo. In contrada fin da bambino è cresciuto assieme a molti di noi, ha insegnato ed imparato con noi la storia del nostro palio e del cosa vuol dire sentirsi legati a dei colori e le passioni che quei colori trasmettono, amico di tutti, sorridente e disponibile con tutti, è stato grande sbandieratore, musico, danzatore, arciere, balestriere, cortigiano, attore, ma soprattutto amico sincero e disponibile ogni qualvolta se ne fosse presentata la necessità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
