San Francesco festa nazionale | una bella iniziativa del centrodestra Nel libro di Cardini l’idea del sacro unificante

Il 4 ottobre del 2026 tornerà a essere la festa nazionale di San Francesco? È un’ipotesi che si sta concretizzando, alla luce di una proposta avanzata lo scorso anno, ad Assisi, dal poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte del Santo, e fatta propria dal Governo Meloni, attraverso l’iniziativa parlamentare di Maurizio Lupi (Noi moderati) e Lorenzo Malagola (Fratelli d’Italia). La Camera ha dato il suo assenso e a breve ci sarà la valutazione del Senato. In questo contesto ha un valore tutto particolare la riedizione aggiornata de I giorni del Sacro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

