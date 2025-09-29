San Francesco festa nazionale | una bella iniziativa del centrodestra Nel libro di Cardini l’idea del sacro unificante
Il 4 ottobre del 2026 tornerà a essere la festa nazionale di San Francesco? È un’ipotesi che si sta concretizzando, alla luce di una proposta avanzata lo scorso anno, ad Assisi, dal poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte del Santo, e fatta propria dal Governo Meloni, attraverso l’iniziativa parlamentare di Maurizio Lupi (Noi moderati) e Lorenzo Malagola (Fratelli d’Italia). La Camera ha dato il suo assenso e a breve ci sarà la valutazione del Senato. In questo contesto ha un valore tutto particolare la riedizione aggiornata de I giorni del Sacro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: francesco - festa
Festa all’Ex Convento di San Francesco per celebrare i 70 anni di Intercultura
Festa a Borgomanero per il campione europeo di basket Francesco Ferrari
A Borgo Bainsizza la Festa di San Francesco d’Assisi
Tutto il programma della Festa di San Francesco d’Assisi a Manfredonia ? - facebook.com Vai su Facebook
San Francesco festa nazionale, primo sì del Parlamento - X Vai su X
Da quando il 4 ottobre torna festa nazionale (e non si lavora). Il caso San Francesco finisce sul Guardian - La proposta è stata avanzata alla Camera dei Deputati da Noi Moderati e ha ricevuto 247 voti a favore, a fronte di 8 astensio ... quotidiano.net scrive
San Francesco festa nazionale il 4 ottobre, cosa cambia in busta paga - Grazie a una proposta di legge, il 4 ottobre potrebbe tornare un giorno festivo in memoria di San Francesco d’Assisi, pagato ai dipendenti ... Da quifinanza.it