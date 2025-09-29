Samsung Galaxy Tab S11 Ultra la recensione | grande e sottile è un tablet che può fare da pc o tv

Il Galaxy Tab S11 Ultra, con il suo schermo da 14,6 pollici super luminoso e lo spessore di appena 5,1 mm, è un oggetto di cui ci si può innamorare. Non è solo un tablet: può fare da pc (meglio se con custodia da acquistare separatamente) e da tv. Il suo pregio insomma è la. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, la recensione: grande e sottile, è un tablet che può fare da pc o tv

In questa notizia si parla di: samsung - galaxy

I prezzi dei display di Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 fanno davvero paura

Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic

Samsung ufficializza la One UI 8 Watch per Galaxy Watch Ultra dopo il rollout a sorpresa

Nuove animazioni dell'interfaccia rivelano le potenzialità del Samsung Galaxy TriFold, tra multitasking evoluto e fotocamera con zoom 100x. - facebook.com Vai su Facebook

Grave falla negli smartphone Galaxy di Samsung #Samsung - X Vai su X

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, la recensione: grande e sottile, è un tablet che può fare da pc o tv - Il Galaxy Tab S11 Ultra, con il suo schermo da 14,6 pollici super luminoso e lo spessore di appena 5,1 mm, è un oggetto di cui ci si può innamorare. Riporta repubblica.it

Recensione Galaxy Tab S11, con il nuovo DeX è ancora più interessante! - Abbiamo provato il nuovo Galaxy Tab S11, un prodotto che si è rivelato molto interessante, forse più del previsto, ecco come è andata! hdblog.it scrive