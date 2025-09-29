Sampdoria vs Catanzaro sesta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Per uscire da una situazione che si è fatta disperata i blucerchiati devono vincere contro i calabresi sempre più abbonati al pareggio. Sampdoria vs Catanzaro si giocherà mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Marassi. SAMPDORIA VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati hanno finalmente ottenuto il primo punto stagionale ma la crisi persiste. L’avvio è stato terribile con quattro sconfitte consecutive ed ultimo posto in classifica. Per il momento il tecnico Donati non rischia sperando di trovare la retta via. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
