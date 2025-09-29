Salvò a Roma babysitter e bimbo di 18 mesi encomio della città al giovane poliziotto leccese
LECCE – Un momento di emozione ha caratterizzato l’apertura del Consiglio comunale di Lecce, riunitosi oggi nell’aula di Palazzo Carafa. La sindaca Adriana Poli Bortone ha voluto rendere omaggio a un “figlio” della città, Simone Ferrari, agente della polizia di Stato, conferendogli un encomio per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: salv - roma
Roma. Una rete per l’accoglienza: La sinergia tra Istituzioni salva una famiglia In difficoltà. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per leggere la notizia completa https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/199868d7a79595bd828 - facebook.com Vai su Facebook
Roma, paura alla festa in piscina nella villa dei Casamonica: bimbo di 4 anni smette di respirare, arriva l'elicottero - Paura domenica pomeriggio nel «fortino» dei Casamonica tra l'Anagnina e la Tuscolana, periferia di Roma. roma.corriere.it scrive
Roma, auto travolge bimbo di cinque anni in bici: è grave - Un bambino di 5 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per i gravi traumi riportati a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri, in via di Tor ... Da rainews.it