Salvini inaugura la motonave ibrida Ambrosiana | Un passo avanti per la mobilità sostenibile sul lago di Como

È stata inaugurata questa mattina, nel porto di Como, la nuova motonave ibrida “Ambrosiana”, entrata ufficialmente a far parte della flotta della Gestione Governativa Navigazione Laghi. Alla cerimonia ha partecipato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Lago di Como, inaugurata la superstar tra le motonavi, ecco l’Ambrosiana: propulsione ibrida, 350 posti e enormi spazi per un panorama mozzafiato - Si è tenuta questa mattina al porto di Como, l’inaugurazione della nuova motonave ibrida “Ambrosiana”, realizzata nell’ambito del piano di potenziamento e ammodernamento della flotta della Gestione Go ... Come scrive comozero.it