Salvatore Paternò Chief Operating Officer di Lockton PL Ferrari

Lockton P.L. Ferrari, attiva nel settore assicurativo marittimo e specializzata nella gestione di polizze P&I (Protection and Indemnity), annuncia la nomina di Salvatore Paternò Chief Operating Officer (Coo). Questa nomina segna una tappa importante nel percorso di crescita dell’azienda che fa parte del Gruppo Lockton, il più grande broker assicurativo indipendente al mondo, e che ha messo a segno nell’ultimo esercizio, chiuso ad aprile 2025, una crescita annuale a due cifre dei ricavi lordi (+14% a quota 34 milioni di dollari), del numero clienti (+10% a 630) insieme ad un costante aumento del personale negli ultimi 5 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salvatore Paternò. Chief Operating Officer di Lockton P.L. Ferrari