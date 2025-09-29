Salvate in mare 125 persone tra Montalto di Castro e Minturno

Presidiati 361 chilometri di costa e 11mila 500 metri quadrati di mare da Montalto di Castro a Minturno, in provincia di Latina. Salvate 125 persone, scattate 553 sanzioni e 22 denunce. Sono i numeri dell'operazione “Mare e laghi sicuri 2025” nel Lazio, la campagna di prevenzione e sicurezza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Sono state 41 le unità soccorse dai mezzi navali impiegati e 125 le persone complessivamente tratte in salvo negli 80 interventi Sar coordinati in assistenza a diportisti, bagnanti e subacquei.

000 mq di spiagge liberate dalle occupazioni abusive

