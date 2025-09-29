Salute del cuore in Italia più decessi fra le donne Ecco i 5 fattori di rischio cardiovascolari su cui intervenire per proteggersi
Causano oltre il 50% dell'incidenza di patologie cardiovascolari e oltre il 20% di mortalità. L'impegno della Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC) nel sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione cardio-cerebrovascolare e metabolica.
Le donne sono meno attente alla salute del proprio cuore. E questo le rende più a rischio di malattie cardiovascolari. Gli esperti lanciano l’allarme
Salute, ‘Un cuore grande’: a Giffoni il primo docufilm sulle cardiomiopatie
