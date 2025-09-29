Salto con gli sci Austria in emergenza Si arruolerà Lisa Hirner per salvare una medaglia nel salto?

Nel fine settimana, a Hinterzarten si sono disputate svariate gare valide per i circuiti minori del salto con gli sci. Quanto accaduto nel sud-ovest della Germania merita di essere approfondito, perché potrebbe avere implicazioni di rilievo nell’imminente inverno sul massimo livello della disciplina e della combinata nordica. Il focus è sul settore femminile, poiché alle competizioni ha partecipato anche l’austriaca Lisa Hirner. La stiriana, prossima a compiere 22 anni, è una delle donne di vertice nella combinata nordica. Tanti podi in Coppa del Mondo e una medaglia di bronzo ai Mondiali 2025, conquistata peraltro nel mezzo di una stagione flagellata da ripetuti malanni, tracciano il profilo di una combinatista di primo piano. 🔗 Leggi su Oasport.it

