salt typhoon rednovember e gli artigli di pechino sui nervi digitali del mondo

Il caso Salt Typhoon, capace di restare dentro i sistemi avversari per anni senza farsi notare, ha evidenziato chiaramente come Pechino avesse iniziato a muoversi nelle pieghe del perimetro digitale occidentale meglio di quanto non si fosse imparato a difenderlo. Occorre, però, collegare i tasselli di una strategia cinese che da anni punta a pre–posizionare accessi e malware in settori critici (energia, acqua, trasporti, pipeline) con un obiettivo che va oltre lo spionaggio tout court, convergendo talvolta nel sabotaggio potenziale e nella coercizione strategica in caso di crisi. Non quando, come e se attivare il codice, ma la sola possibilità che questo accada ha la capacità di alterare il calcolo politico. 🔗 Leggi su Formiche.net

