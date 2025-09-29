salone di genova la nautica italiana conferma la sua leadership su scala globale

di Paolo Galliani Frastornati dai dettagli, il rischio era di affidarsi al bilancio conclusivo e ai grandi numeri per certificare che ancora una volta e più di ogni altra volta il Salone di Genova aveva consegnato alle cronache un’edizione da annali. Lo è stata. Ed è comprensibile la soddisfazione di Confindustria Nautica che quest’anno aveva scommesso sul successo di un Boat Show quest’anno baciato dal (quasi) completamento del Waterfront di Levante e confortato da un report sul diporto tricolore mai così invidiabile sia in termini di autorevolezza che di leadership a livello globale. Certo, come amava ripetere l’archi-star Santiago Calatrava ’Ciò che rende grande uno spazio non è la sua ampiezza misurata in metri quadri ma le idee che lo valorizzano e le persone che lo vivono’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

