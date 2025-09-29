Salice comunità che legge con Nabil Bey Salameh Mario Desiati Antonia Murgo
SALICE SALENTINO - Torna con un ricco calendario la quarta edizione di Salice Comunità che Legge, la rassegna culturale che, ormai da diversi anni, anima l’autunno salicese con incontri, letture, presentazioni e spettacoli dedicati alla letteratura, alla poesia e all’arte. Il mese si apre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: salice - comunit
Domani a Bruxelles! Orgoglio e Comunità. «Il Salice Salentino DOC è un simbolo del nostro territorio, un ambasciatore della Puglia nel mondo. Festeggiarne i 50 anni significa riconoscere il valore della comunità che lo ha reso grande: i vignaioli, le cantine, le - facebook.com Vai su Facebook
“Salice comunità che legge” con Nabil Bey Salameh, Mario Desiati, Antonia Murgo - Torna con un ricco calendario la quarta edizione della rassegna culturale con letture, presentazioni e spettacoli dedicati alla letteratura, alla poesia e all’arte ... Si legge su lecceprima.it