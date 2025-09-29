Salerno | i ladri restituiscono le piantine rubate alla pizzeria Fermento

Nella notte di venerdì scorso, ignoti avevano rubato le piantine esterne della pizzeria “Fermento”, situata in via Silvio Baratta, a pochi metri dalla Cittadella Giudiziaria di Salerno. La curiosità Questa mattina la sorpresa: i ladri, probabilmente dopo il video del furto diffuso sui social dai. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

