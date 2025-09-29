Salento | colonia israeliana in Italia
Roma, 29 set – Salentu: lu sule, lu mare, lu ientu. Così conosce ogni autoctono il “tacco d’Italia”. Paesaggi mozzafiato, mare cristallino tanto da essere definito le Seychelles d’Italia (e perché no le Seychelles come il Salento del Madagascar?), cibo eccellente e accoglienza senza paragoni. Ebbene, scordatevelo! La Puglia in generale, e il Salento in particolare, sono ormai “solo” luoghi dalle “straordinarie opportunità che questa terra offre ai miei investitori” perché “in Puglia ho trovato non solo la destinazione perfetta per i miei clienti, ma anche un luogo a cui appartengo veramente. Ecco perché ho deciso di restare”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
