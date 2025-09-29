Sale per studenti nella nuova stazione a Ravenna | taglio del nastro tra un mese

Ravenna, 29 settembre 2025 – Una stazione ferroviaria sempre più inserita nel tessuto urbano con spazi espositivi (sulla storia della città raccontata anche con reperti emersi durante i lavori) e, in prospettiva, sale studio per studenti e una nuova ciclostazione sul lato sinistro dell’edificio. Si avvicina la fine dei lavori e anche il tema degli ascensori sta per avere soluzione, come fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fsi). Le opere erano iniziate a fine novembre 2022 e avrebbero dovuto concludersi in un anno e mezzo con una spesa di 7 milioni. I tempi si sono dilatati, così come anche le somme spese che sono di fatto raddoppiate per effetto di un mix tra nuove lavorazioni non previste in ragione della falda freatica e costi lievitati nel comparto delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

