sale il sipario sulla paris fashion week

Altro che settimana della moda, quella che inizia oggi a Parigi è una battaglia a colpi di visioni creative. Dopo il poker d'assi giocato da Milano con Demna da Gucci, Dario Vitale da Versace, Simone Bellotti da Jil Sander e Louis Trotter da Bottega Veneta, tocca ora alla Ville Lumière. Con 110 appuntamenti fissati in calendario, tra sfilate e presentazioni, l'appuntamento francese è quello con il maggior tasso di esordi in passerella, con ben otto show guidati da direttori creativi neonominati.

La sfilata di Miu Miu chiude il sipario sulla Paris Fashion Week - Dimenticate le minigonne molto mini, le ballerine di raso fomentatrici del balletcore e ancora i top e i maglioncini cropped dello scorso inverno, che hanno trasformato Miu Miu nel brand dell'anno ... Come scrive elle.com