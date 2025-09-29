Saldi di fine stagione messi in vendita 50 alberghi I prezzi? Da 300mila a 3 milioni
Rimini, 29 settembre 2025 – Una città che vive di turismo, ma che allo stesso tempo fa i conti con un patrimonio alberghiero che in parte sembra non reggere più il passo. A Rimini sono circa cinquanta le strutture ricettive attualmente in vendita sui portali immobiliari, sparse nelle varie zone della città, dal centro storico a Marina centro. Un numero che, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe essere più alto: molti annunci non finiscono online, ma passano da trattative riservate e contatti diretti tra agenzie e operatori. Basta dare uno sguardo ai principali siti di annunci per rendersi conto della forbice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
