Sala Consilina incidente fatale per Nicola Pio | sospesa la festa di San Michele
La comunità di Sala Consilina piange e si ferma per la morte di Nicola Pio Spolzino, non ancora 16enne, deceduto sabato sera dopo un incidente stradale. Troppo gravi le ferite riportate. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Liratv. . Sala Consilina, incidente mortale: la vittima è un 16enne Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #sala #consilina #incidente #vittima #16enne #carabinieri #svolto #tutti #accertamenti #stabilire #event - facebook.com Vai su Facebook
