Sala Consilina incidente fatale per Nicola Pio | sospesa la festa di San Michele

Ilmattino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Sala Consilina piange e si ferma per la morte di Nicola Pio Spolzino, non ancora 16enne, deceduto sabato sera dopo un incidente stradale. Troppo gravi le ferite riportate. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

sala consilina incidente fatale per nicola pio sospesa la festa di san michele

© Ilmattino.it - Sala Consilina, incidente fatale per Nicola Pio: sospesa la festa di San Michele

In questa notizia si parla di: sala - consilina

Polizia Stradale, Quaranta nuovo dirigente del Coa di Sala Consilina

Sala Consilina, cittadini contro l’antenna 5G: “Viola salute e paesaggio”

Due incendi di sterpaglie nel Vallo di Diano: disagi a Polla e a Sala Consilina

sala consilina incidente fataleSala Consilina, incidente fatale per Nicola Pio: sospesa la festa di San Michele - La comunità di Sala Consilina piange e si ferma per la morte di Nicola Pio Spolzino, non ancora 16enne, deceduto sabato sera dopo un incidente stradale. Si legge su ilmattino.it

sala consilina incidente fataleIncidente a Sala Consilina, scontro tra scooter e auto: morto ragazzino di soli 16 anni - Nicola Spolzino, di soli 16 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sala Consilina Incidente Fatale