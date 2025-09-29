Sainz racconta com'è andato davvero il viaggio con Leclerc in furgone | Avrei voluto ammazzarlo
Dopo il video virale di Leclerc, Carlos Sainz rivela i retroscena del viaggio in furgone dopo il GP di Baku 2025: la decisione di atterrare a Genova, la sua rabbia e un van "pessimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Monza e la Ferrari saranno sempre nel mio cuore. Leclerc? Rivalità inventata. Ora riporto in alto la Williams”. Carlos Sainz si racconta
"È difficile esprimere a parole ciò che questo risultato ha significato per il team". Anche James Vowles, Team Principal della Williams, fatica a raccontare le sensazioni seguite al podio conquistato da Carlos Sainz Jr. sul tracciato di Baku. "Un risultato importanti