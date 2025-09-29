Saelemaekers dopo l' assist ecco il primo gol! Fantamedia del 7,2 per il belga

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista rossonero ha inanellato quattro sufficienze dopo il 5,5 all'esordio contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Saelemaekers dopo il Chelsea: “È stata tosta, ma abbiamo fatto anche cose positive”

saelemaekers dopo assist primoSaelemaekers ringrazia Pulisic e compagni: "L'assist? Andremo a giocare a golf insieme. Siamo una famiglia unita" - L'esterno rossonero ha sbloccato la partita nel primo tempo su assist di Pulisic e ha fornito un'altra prestazione ... Come scrive msn.com

saelemaekers dopo assist primoMilan-Napoli 2-0 a fine primo tempo: per ora la decidono Saelemaekers e Pulisic - Il grande protagonista della prima frazione di gioco è stato ancora una volta Christian ... Lo riporta milannews.it

