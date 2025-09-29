Saccheggiano auto parcheggiate durante la notte | arrestati

Arezzonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beccati mentre depredavano auto in sosta. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre, due fratelli italiani di 23 e 35 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel quartiere di Saione dopo aver messo a segno dei furti ad auto parcheggiate.La segnalazione e l'interventoA segnalare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: saccheggiano - auto

Cerca Video su questo argomento: Saccheggiano Auto Parcheggiate Durante