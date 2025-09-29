Sabatini e il suo pensiero su Juve Atalanta | Questa volta i bianconeri tirano un sospiro di sollievo… Tudor indovina tutti e cinque i cambi! La sua analisi dopo l’1-1 dello Stadium

Sabatini, giornalista, ha commentato così il pareggio della Juve contro l’Atalanta. Ecco il suo pensiero dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium. Un pareggio che sa di sospiro di sollievo, una prestazione opaca salvata dai cambi. L’analisi del giornalista Sandro Sabatini su Juve Atalanta è lucida e senza sconti: i bianconeri hanno deluso per un’ora, ma Igor Tudor ha ribaltato la partita con le sostituzioni, meritando un punto prezioso. “Una Juve a due facce: male i titolari, bene i subentrati”. Secondo l’analisi di Sabatini, inizialmente una squadra aggrappata alle sole invenzioni di Kenan Yildiz, con i titolari in attacco, come Openda e Adzic, definiti « molto opachi ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

