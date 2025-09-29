Ryder Cup Europa corsara vince 15-13 a New York
Non è bastata la calma serafica del numero uno al mondo Scottie Scheffler, non è bastato il patriottismo ostentato da Bryson DeChambeau, “spiritual and emotional leader” accolto da Donald Trump alla partenza della buca uno e nemmeno il grande recupero nei singoli. Non è bastato soprattutto il tifo americano, il capitano Keegan Bradley l’ha definito ostile, molto calcistico, qualche insulto a Rory McIlroy e Shane Lawrie nell’arena del Black Course di Bethpage dove l’Europa, soprattutto nei primi due giorni ha giocato in modo incredibile, ben oltre ogni possibile aspettativa, accumulando un vantaggio che alla fine di una domenica al cardiopalma si è rivelato decisivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
